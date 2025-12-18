İSTANBUL 13°C / 5°C
Inter Miami, Luis Suarez'in sözleşmesini uzattı

MLS ekibi Inter Miami deneyimli futbolcu Luis Suarez ile sözleşme uzattığını duyurdu.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 13:45
Inter Miami, Luis Suarez'in sözleşmesini uzattı
Dünya futboluna damga vuran forvetlerden birisi olan Uruguaylı golcü Luis Suarez, sözleşmeye imzasını attı.

Inter Miami CF, bugün efsanevi forvet Luis Suárez ile 2026 Major League Soccer sezonuna kadar geçerli bir sözleşme uzatması imzaladığını duyurdu. 2024 sezonu öncesinde kulübe katılan Uruguaylı forvet, takımın son dönemdeki başarılarında önemli rol oynadı ve Miami'nin tarihi başarılarını daha da ileriye taşımayı hedeflediği bu süreçte hücum hattını yönetmeye devam edecek.

Suarez'in sözleşmesinin yenilenmesi, Inter Miami'nin Doğu Konferansı Şampiyonluğunu ve MLS Kupasını kazandığı bir sezonda öne çıkan isimlerden biri olmasının ardından geldi. Forvet oyuncusu, kulübün ilk MLS Kupasını kaldırdığı sezonda önemli katkılarda bulundu.

Suarez, yerel müsabakaların yanı sıra, Inter Miami'nin genişletilmiş 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turuna ve CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda yarı finallere ulaştığı uluslararası maçlarda da forma giydi.

