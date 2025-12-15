İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6983
  • EURO
    50,2272
  • ALTIN
    5894.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter Miami, Reguilon ile sözleşme imzaladı
Spor

Inter Miami, Reguilon ile sözleşme imzaladı

Inter Miami, Jordi Alba'nın emeklilik kararının ardından sol bek transferini tamamladı. MLS ekibi, serbest statüde bulunan İspanyol futbolcu Sergio Reguilon ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

HABER MERKEZİ15 Aralık 2025 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Inter Miami, Reguilon ile sözleşme imzaladı
ABONE OL

Amerika Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, Jordi Alba'nın emeklilik kararından sonra sol bek transferini gerçekleştirdi.

Miami ekibi, son olarak Tottenham'da forma giyen ve serbest statüsündeki İspanyol sol bek Sergio Reguilon ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

İspanyol sol bek, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 6 maçta 2 asistlik performans sergiledi. Real Madrid altyapısı çıkışlı Reguilon, kariyerinde Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United gibi büyük takımlarda oynadı.

  • Inter Miami
  • Sergio Reguilon
  • Sol Bek

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.