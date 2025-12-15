Inter Miami, Reguilon ile sözleşme imzaladı

Amerika Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, Jordi Alba'nın emeklilik kararından sonra sol bek transferini gerçekleştirdi.

Miami ekibi, son olarak Tottenham'da forma giyen ve serbest statüsündeki İspanyol sol bek Sergio Reguilon ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

İspanyol sol bek, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 6 maçta 2 asistlik performans sergiledi. Real Madrid altyapısı çıkışlı Reguilon, kariyerinde Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United gibi büyük takımlarda oynadı.