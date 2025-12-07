İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter Miami şampiyon oldu! Messi kariyerine bir kupa daha ekledi
Spor

Inter Miami şampiyon oldu! Messi kariyerine bir kupa daha ekledi

Lionel Messi'nin iki asistle yıldızlaştığı finalde Inter Miami, Vancouver Whitecaps'i 3-1 mağlup ederek MLS şampiyonluğuna ulaştı. Arjantinli efsane bu zaferle kariyerindeki kupa sayısını 48'e çıkardı ve Mascherano da teknik direktörlük kariyerinin ilk büyük başarısını yaşadı.

HABER MERKEZİ7 Aralık 2025 Pazar 00:59 - Güncelleme:
Inter Miami şampiyon oldu! Messi kariyerine bir kupa daha ekledi
ABONE OL

MLS Finali, Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile Thomas Müller'in takımı Vancouver Whitecaps'in mücadelesine sahne oldu.

Vidal'in 8. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Inter Miami, ilk yarıyı da 1-0 üstün tamamladı.

Vancouver Whitecaps, Ahmed'in 60. dakikada kaydettiği golle eşitliği yakalasa da 71. dakikada sahneye De Paul çıktı.

Messi'nin pasını gole çeviren 31 yaşındaki futbolcu, Inter Miami'yi rakibi karşısında tekrar öne geçirdi.

Allende, Messi'nin asistiyle 90+6. dakikada müsabakanın skorunu belirledi.

Rakibini 3-1 ile geçen Javier Mascherano'nun ekibi, tarihinin ilk MLS şampiyonluğunu yaşadı.

MESSİ SEZONA DAMGA VURDU

38 yaşındaki Lionel Messi, bu sezon Inter Miami formasıyla MLS'te 32 maçta görev yaptı.

35 kez gol sevinci yaşayan Arjantinli efsane, 23 de gol pası verdi.

Messi bu istatistiklerle Inter Miami'nin yanı sıra MLS'in de hem en çok gol hem de en çok asist kaydeden ismi oldu.

Tecrübeli futbolcu, CONCACAF Şampiyonlar Ligi ve Ligler Kupası dahil olmak üzere ise bu sezon 44 maçta forma giydi ve takımına 42 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.

MESSİ'NİN 48. KUPASI

Kariyerinde Dünya Kupası, Copa America (2), UEFA Şampiyonlar Ligi (4), LaLiga (10), Ligue 1 (2), UEFA Süper Kupa (3), FIFA Kulüpler Dünya Kupası (3), İspanya Kupası (7), İspanya Süper Kupa (8), U20 Dünya Kupası, Supporters' Shield, Leagues Cup, Finalissima, Fransa Süper Kupa ve MLS Doğu Konferansı'nı kazanan Lionel Messi, yeni bir zafere daha imza attı.

Messi, MLS şampiyonluğuyla kariyerinin 48. kupasını kazandı.

JAVİER MASCHERANO'NUN İLK ZAFERİ

Barcelona ve Liverpool başta olmak üzere West Ham, Corinthians ve River Plate gibi önemli kulüplerin formasını terleten Javier Mascherano ardından başarılarla dolu bir futbolculuk kariyeri bırakmıştı.

Arjantin U20 ve U23 Milli Takımları'nın ardından 1 Ocak 2025'te MLS ekibine imza atan genç çalıştırıcı teknik direktörlük kariyerinde de kupaya ulaştı.

Inter Miami, Mascherano yönetiminde yaşadığı Doğu Konferansı şampiyonluğunun ardından MLS'te de zafere ulaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.