İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2024 Salı / 25 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6547
  • EURO
    36,3397
  • ALTIN
    2920.34
  • BIST100
    9636.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter Miami'de Javier Mascherano dönemi
Spor

Inter Miami'de Javier Mascherano dönemi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getirdiğini açıkladı.

26 Kasım 2024 Salı 21:05 - Güncelleme:
Inter Miami'de Javier Mascherano dönemi
ABONE OL

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'yu getirdiğini açıkladı.

ABD kulübünden yapılan açıklamada, "Arjantin ve FC Barcelona efsanesi Javier Mascherano yeni baş antrenörümüz olarak atandı! Miami rüyasına hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.

BARCELONA'DAN 4 TAKIM ARKADAŞI

Javier Mascherano, futbolculuk kariyerinde şu anda Inter Miami'de forma giyen Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez ve Lionel Messi ile Barcelona'da birlikte oynamıştı.

ARJANTİN U20 TAKIMINI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Arjantin U20 takımında görev yapan 40 yaşındaki teknik adam, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve maç başına da 2.50 puan ortalaması yakaladı.

  • Inter Miami
  • Javier Mascherano

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.