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Spor

Inter Miami'de yıldız yağmuru sürüyor

Lionel Messi'yi kadrosuna katan Inter Miami kulübünün başkanı Jorge Mas, 15 Temmuz tarihine kadar 2-3 transfer daha gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.

2 Temmuz 2023 Pazar 16:02 - Güncelleme:
Inter Miami'de yıldız yağmuru sürüyor
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Lionel Messi'yi transfer ederek tüm dünyada adından söz ettiren MLS ekibi Inter Miami, yeni yıldızları kadrosuna katmaya çok yakın.

El Pais'e konuşan Inter Miami kulübünün başkanı Jorge Mas, 15 Temmuz'a kadar 2-3 yıldız transferi daha gerçekleştireceklerini açıkladı.

Messi'nin etrafında bir takım oluşturmak istediklerini dile getiren Mas, 'İki ya da üç yıldız oyuncuyu daha kadromuza katacağız. Jordi Alba ile görüştük. Luis Suarez ile de görüştük, ancak sözleşmesi var ve takımında oynuyor. Bu transferin olup olmayacağı belli değil. Messi'nin etrafında bir takım kurmak istiyoruz. Bütün transfer duyuruları 15 Temmuz'a kadar yapılacak.' dedi.

BUSQUETS GÜNDEMDE

Öte yandan Marca gazetesinin haberine göre; Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Sergio Busquets'i de Miami'ye getirmek istiyor.

Beckham'ın Busquets ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

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