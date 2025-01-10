Inter Miami'den Neymar'a kötü haber

Inter Miami Teknik Direktörü Javier Mascherano, gündeme gelen Neymar transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

Arjantinli teknik adam, "Neymar hakkında konuşamayız çünkü transfer için herhangi bir fırsatımız yok. MLS'in maaş sınırı ile ilgili kuralları var. Bu yüzden şu anda Neymar'ı düşünmeye çalışmamız bile imkansız." ifadelerini kullandı.

Neymar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Inter Miami iddialarıyla ilgili, "Messi ve Suarez ile yeniden bir araya gelmek inanılmaz olurdu. Onlar benim arkadaşım ve hala konuşuyoruz. Bu üçlüyü yeniden bir araya getirmek ilginç olurdu. Al Hilal'de mutluyum ama futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

32 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kulübü Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.