İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5391
  • EURO
    45,5108
  • ALTIN
    4299.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter, Monterrey engeline takıldı

Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Inter, Meksika ekibi Monterrey karşı karşıya geldi. Maç 1-1 berabere tamamlandı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Inter, Monterrey engeline takıldı
ABONE OL

Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Inter, Meksika ekibi Monterrey ile karşı karşıya geldi. Rose Bowl Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Sergio Ramos'un golüyle öne geçen Monterrey, skoru koruyamadı. Inter, 42. dakikada Lautaro Martinez'in kaydettiği golle eşitliği sağladı. Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de galibiyet golünü bulamayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada sakatlığı sebebiyle oynamadı.

Bu sonuçla birlikte E Grubu'nda ilk hafta maçları tamamlandı. Arjantin temsilcisi River Plate, 3 puanla zirvede yer alırken; Monterrey ve Inter 1'er puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Japonya temsilcisi Urawa Reds ise puan alamayarak son sırada yer aldı.

Gruptaki ikinci hafta maçlarında Monterrey ile River Plate, Inter ile Urawa Reds karşı karşıya gelecek.

  • inter
  • kulüpler dünya kupası
  • Monterrey

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.