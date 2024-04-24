İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2024 Çarşamba / 16 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5499
  • EURO
    34,8344
  • ALTIN
    2436.27
  • BIST100
    9722.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter, oyuncularını elden çıkarmak istemiyor
Spor

Inter, oyuncularını elden çıkarmak istemiyor

Serie A'da şampiyonluk ipini bitime 5 hafta kala göğüsleyen Inter, yıldız oyuncularını takımda tutma kararı aldı. İşte detaylar...

24 Nisan 2024 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
Inter, oyuncularını elden çıkarmak istemiyor
ABONE OL

İtalya Serie A'da sezonu şampiyon tamamlayan Inter, gelecek sezon kan kaybı yaşamak istemiyor.

Bu doğrultuda Inter, birçok kulübün ilgisini çeken oyuncuları için son kararını verdi.

OYUNCULARINI KOLAY KOLAY SATMAYACAK

Inter yönetimi, özellikle Marcus Thuram, Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ve teklif alan diğer oyuncuları için çok ciddi ve büyük teklifler gelmediği sürece hiçbir oyuncusunu yaz transfer döneminde satmama kararı aldı.

İtalyan devinin mevcut kadroyu koruyarak önümüzdeki sezon daha büyük başarıları hedeflediği aktarıldı.

Inter, geçtiğimiz günlerde Milan'ı deplasmanda yenerek Serie A şampiyonluğunu ilan etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.