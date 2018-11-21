İnter Ozan Kabak'ı takip ediyor

İtalya'nın en önemli kulüplerinden Inter, Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı yakın takibe aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekibi transferde genç oyunculara yönelmiş durumda. Sampdoria'nın 22 yaşındaki stoperi Joachim Andersen, Brescia'nın 18 yaşındaki ön liberosu Sandro Tonali ve SPAL'ın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Manuel Lazzari'yi listesinde ilk üç sıraya koyan Inter, Galatasaray'dan Ozan'la da ilgileniyor.

Fatih Terim'in bu sezon şans vermeye başladığı ve gösterdiği başarılı performansla formayı kalıcı hale getiren 18 yaşındaki Ozan, Inter scoutları tarafından sezon boyunca takip edilecek.