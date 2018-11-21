Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İnter Ozan Kabak'ı takip ediyor

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, İtalyan devinin takibinde...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya'nın en önemli kulüplerinden Inter, Galatasaray'dan Ozan Kabak'ı yakın takibe aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A ekibi transferde genç oyunculara yönelmiş durumda. Sampdoria'nın 22 yaşındaki stoperi Joachim Andersen, Brescia'nın 18 yaşındaki ön liberosu Sandro Tonali ve SPAL'ın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Manuel Lazzari'yi listesinde ilk üç sıraya koyan Inter, Galatasaray'dan Ozan'la da ilgileniyor.

Fatih Terim'in bu sezon şans vermeye başladığı ve gösterdiği başarılı performansla formayı kalıcı hale getiren 18 yaşındaki Ozan, Inter scoutları tarafından sezon boyunca takip edilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hangi yağ neye iyi gelir?

Hangi yağ neye iyi gelir?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA