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Spor

Inter Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

Almanya Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak için dünya devi Inter devreye girdi. Savunmada gençleşmeye gidecek olan İtalyan kulüpte teknik direktör Antonio Conte'nin listesinde Ozan ilk sırada yer alıyor.

25 Eylül 2020 Cuma 18:06 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 18:07
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Schalke 04 forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak, Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Liverpool'un transferi adına temaslarda bulunduğu belirtilen Ozan için bu kez de İtalyan devi Inter devreye girdi. 

LİSTEDE 2 İSİMDEN BİRİSİ OZAN KABAK

Diego Godin'in Cagliari'ye transferi sonrası Inter'de başarılı stoper Milan Skriniar'ın da İngiliz ekibi Tottenham'a transfer olması bekleniyor. Bu durum sonrası savunmada büyük değişim yaşaması muhtemel Conte'nin Inter'i listesine iki ismi almış durumda. Bunlardan biri Fiorentina forması giyen Nikola Milenkovic iken diğeri ise Schalke 04 kadrosunda yer alan başarılı milli oyuncumuz Ozan Kabak...

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