İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3081
  • EURO
    18,3366
  • ALTIN
    1028.46
  • BIST100
    2485.36
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter, Paulo Dybala transferini bitiriyor
Spor

Inter, Paulo Dybala transferini bitiriyor

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala'nın transferini açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

16 Haziran 2022 Perşembe 21:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Inter, Paulo Dybala transferini açıklamak için artık geri sayıma geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milano devinin, Arjantinli yıldızın transferini gelecek haftanın başında resmi olarak açıklayacağı belirtildi.

Inter'in basın ekibinin, Dybala için özel bir video hazırladığı ve yoğun bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

4 YILLIK KONTRAT

Öte yandan haberde Dybala'nın Inter ile 4 senelik kontrat imzalayacağı ve 28 yaşındaki yıldız futbolcunun yıllık 8 milyon euro maaş kazanacağı hatırlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.