Inter, Paulo Dybala transferini bitiriyor

Inter, Paulo Dybala transferini açıklamak için artık geri sayıma geçti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milano devinin, Arjantinli yıldızın transferini gelecek haftanın başında resmi olarak açıklayacağı belirtildi.

Inter'in basın ekibinin, Dybala için özel bir video hazırladığı ve yoğun bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

4 YILLIK KONTRAT

Öte yandan haberde Dybala'nın Inter ile 4 senelik kontrat imzalayacağı ve 28 yaşındaki yıldız futbolcunun yıllık 8 milyon euro maaş kazanacağı hatırlatıldı.