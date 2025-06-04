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Spor

Inter, Petar Sucic transferini açıkladı

Inter yeni sezonda kadroyu gençleştirme operasyonu yapacak. Bu doğrultuda İtalyan devinin ilk transferi 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Petar Sucic oldu.

Haber Merkezi4 Haziran 2025 Çarşamba 19:24 - Güncelleme:
Inter, Petar Sucic transferini açıkladı
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Inter yeni sezonda kadroyu gençleştirme operasyonu yapacak. Bu doğrultuda İtalyan devinin ilk transferi 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Petar Sucic oldu.

Inter, Dinamo Zagreb forması giyen Sucic'i 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Milano temsilcisi genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sucic bu sezon Zagreb formasıyla 32 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik skor katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na seçildi.

Inter'in sıradaki transferi Marsilya forması giyen Luis Henrique olacak. İtalyan devi, Brezilyalı kanat oyuncusunu şehre getirdi. Kısa süre içerisinde 23 yaşındaki oyuncunun da transferinin açıklanması bekleniyor.

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