İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2023 Salı / 28 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4047
  • EURO
    21,2893
  • ALTIN
    1251.99
  • BIST100
    5018.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İnter, Romelu Lukaku'yu geri gönderecek
Spor

İnter, Romelu Lukaku'yu geri gönderecek

İnter, Chelsea'dan kiraladığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu satın almaktan vazgeçti. Sezon sonunda Romelu Lukaku Chelsea'ya dönecek.

18 Nisan 2023 Salı 19:15 - Güncelleme:
İnter, Romelu Lukaku'yu geri gönderecek
ABONE OL

Inter, Chelsea'den kiraladığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu geri gönderme kararı aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, 2019'da Manchester United'dan 84.7 milyon euro karşılığı alıp 2021'de 113 milyon euro bedelle Chelsea'ye sattığı Lukaku'yu, geçtiğimiz yaz 7.8 milyon euro kiralama bedeli ile 1 sezonluğuna kadrosuna katmıştı. Bu sezon sadece 24 maçta yararlanabildiği Lukaku'nun 7 gollük performansından memnun olmayan Inter, Chelsea'nin bonservis pazarlığı için haber göndermesine olumsuz yanıt verdi.

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de yola Lukaku ile devam etmeme kararı verdiği, bonservisi olmayan iki oyuncunun ismini yönetime ilettiği kaydedildi.

Inter'in Inzaghi'nin raporu üzerine Gladbach'tan ayrılacak olan Marcus Thuram ve Liverpool ile yeni sözleşme imzalamayan Robert Firmino üzerine yoğunlaştığının altı çizildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.