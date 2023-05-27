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Spor

Inter, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı!

Serie A'nın 37. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter sahasında Merih Demirallı Atalanta'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Bu skorla mavi-siyahlılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:51 - Güncelleme:
Inter, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı!
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İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 3-2 kazandı ve ilk 4 sırayı garantileyerek önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkını elde etti.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Lukaku'nun golüyle öne geçen Inter, hız kesmeden 3. dakikada Barella ile farkı ikiye çıkardı. 36'da Pasalic farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda farkı açmak için çaba harcayan Inter 77. dakikada Lautaro Martinez ile farkı yeniden ikiye çıkardı. 90+2'de sahneye çıkan Muriel skoru 3-2'ye getirerek sonucu ilan etti.

Karşılaşmada Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken Atalanta'da Merih Demiral maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Inter 69 puana yükselerek ilk 3 sırayı garantiledi ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. Atalanta ise 61 puanda kaldı.

Inter, Torino deplasmanında gelecek hafta sezonun son maçına çıkarken Atalanta ise Monza'yı evinde ağırlayacak.

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