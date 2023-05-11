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Spor

Inter, Şampiyonlar Ligi finali için avantajı kaptı

Inter, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan ile karşı karşıya geldi. Mavi-siyahlı ekip maçın ilk dakikalarında bulduğu 2 golle İstanbul finali için avantajı yakaladı.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 00:04 - Güncelleme:
Inter, Şampiyonlar Ligi finali için avantajı kaptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Inter, deplasmanda Milan'ı 2-0 yenerek, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti.

"Devler Ligi" yarı finalinde 20 yıl aradan sonra yeniden eşleşen ezeli rakipler Milan ve Inter, yarı finalin ilk maçında Milano'daki San Siro Stadı'nda kozlarını paylaştı. 75 bin 532 futbolseverin tribünlerden izlediği maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetti.

Milan'ın ev sahibi olduğu maça hızlı başlayan taraf konuk Inter oldu.

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 8. dakikada kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi pozisyon alan Edin Dzeko, şık vuruşla konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

Bu golden üç dakika sonra Inter farkı 2'ye çıkaran golü buldu. 11. dakikada ani gelişen Inter atağında Federico Di Marco'nun pasıyla ceza sahasına giren Henrikh Mkhitaryan, kaleci Maignan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

16. dakikada Inter, Hakan Çalhanoğlu ile 3. golü bulmaya çok yaklaştı ancak milli oyuncunun şutunda top direkten döndü.

Oyunun kontrolünde tutan Inter, ilk yarı 2 farklı önde tamamladı.

İkinci yarıya ev sahibi Milan, arka arkaya hücumlarla başladı. Inter kalesindeki baskısını arttıran Milan, 63. dakikada Sandro Tonali ile gole çok yaklaştı ama Tonali'nin şutunda top direkten dışarı gitti.

Bu arada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 78. dakikada yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı gol fırsatları değerlendiremeyince Inter, deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Inter, bu sonuçla 16 Mayıs'taki rövanş maçı öncesi, İstanbul'daki finale gidebilmek için avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

Bu galibiyetle Inter, daha önce 4 kez Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı ezeli rakibinin bileğini ilk kez bükebildi. Önceki 4 maçta Milan 2 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle bitmişti.

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