İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2025 Perşembe / 17 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4832
  • EURO
    36,688
  • ALTIN
    3075.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı
Spor

Inter şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı

İtalya Serie A'nın 19. haftasında sahasında Bologna'yı konuk eden Inter, karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve puanını 44'e yükseltti. Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 01:06 - Güncelleme:
Inter şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı
ABONE OL

İtalya Serie A 19. hafta maçında Inter, sahasında Bologna ile karşılaştı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Bologna Castro'nun 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Inter, Dumfries ile 1-1'i yakaladı. Ev sahibi ekip 45+1. dakikada Lautaro Martinez ile skoru 2-1'e getirdi. Bologna'da Holm sahneye çıktı ve durum yeniden eşitlendi. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Simone Inzaghi'nin öğrencileri ligde 6 maç sonra puan kaybetti. Bologna'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Bu sonuçla 1 maçı eksik olan Inter, 44 puana çıktı ve lider Napoli'nin 3 puan gerisinde kaldı. Bologna ise 30 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Empoli'yi ağırlayacak. Bologna ise Monza'yı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.