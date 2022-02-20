Inter, Sassuolo'yu geçemedi

AA 20 Şubat 2022 Pazar 22:41 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 22:41

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Sassuolo'ya 2-0 yenildi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk adaylarından Inter ile orta sıralardaki Sassuolo karşılaştı. Sassuolo, 8. dakikada Giacomo Raspadori ve 26. dakikada Gianluca Scamacca'nın attığı iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Serie A'da top koşturan üç milli futbolcunun da forma giydiği maçta, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 78. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Konuk Sassuolo'da top koşturan milli oyuncular Mert Müldür ve Kaan Ayhan maça ilk 11'de başladı. Ayhan, 45. dakikada yerini Ruan Tressoldi'ye bırakırken, Müldür ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla, bir maçı eksik 54 puanlı Inter, 56 puanlı lider Milan'ın puan kaybettiği haftayı boş geçti.

Mavi-siyahlı takım, ligde son 3 maçında sadece 1 puan alabilirken, bu sezon ilk kez evinde üst üste ikinci maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Sassuolo'nun ise 4 maçtır devam galibiyet hasreti Milano deplasmanında Inter karşısında sona erdi. Yeşil-siyahlı ekip, Inter galibiyetiyle puanını 33 yaptı ve 11. sırada yer aldı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda, Fiorentina konuk ettiği Merih Demiral'lı Atalanta'yı 1-0 yenerken, Venezia da Genoa ile 1-1 berabere kaldı.