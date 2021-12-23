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Spor

Inter, Serie A'da ilk yarıyı 46 puanla lider bitirdi

Inter, İtalya Serie A'nın 19. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Torino'yu 1-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamladı.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 00:21 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:21
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında lider Inter, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ligin zirvesindeki Inter ile orta sıralardaki Torino karşılaştı.

Inter, 30. dakikada Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries'in attığı golle Torino'yu 1-0 yendi ve ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Mavi-siyahlı takımdaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 69. dakika forma giydi ve daha sonra yerini Matias Vecino'ya bıraktı.

Bu galibiyetle Inter, puanını 46'ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.

Ligde bu akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Sassuolo-Bologna: 0-3

Venezia-Lazio: 1-3

Hellas Verona-Fiorentina: 1-1

Roma-Sampdoria: 1-1

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