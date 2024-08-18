Inter sezona kayıpla başladı

İtalya Serie A'nın son haftasında Genoa ile Inter karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Genoa, 20. dakikada Alessandro Vogliacco'nun golüyle öne geçti.

Son şampiyon Inter, 30. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Thuram, 85. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

90+4'te penaltı kaçıran Junior Messias, 90+6'da skora dengeyi getirdi.

Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da lige 1'er puanla başladı.

Inter, gelecek hafta Lecce'yi ağırlayacak. Genoa ise Monza'ya konuk olacak.