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Spor

Inter, Sherriff Tiraspol'u rahat yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında İtalya temsilcisi Inter, Moldova ekibi Sherriff Tiraspol'u 3-1 mağlup etti.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:39 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 00:39
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında Inter, Sherriff Tiraspol'ü ağırladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Edin Dzeko, 58. dakikada Arturo Vidal ve 67. dakikada Stefan de Vrij attı. Sherriff'in tek sayısını ise Thill kaydetti.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 4'e yükseltti ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. İlk 2 maçtan galibiyetle ayrılan Sherriff ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

Inter ve Sherrif Tiraspol, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında "Sheriff" Sports Complex'ye karşlışacak.

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