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Spor

Inter'e galibiyeti Romelu Lukaku hatırlattı

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Inter, Udinese deplasmanında Lukaku'nun golleriyle kazanarak 3 haftalık beraberlik serisinin ardından galibiyete uzandı.

03.02.2020  10:14 - Güncelleme: 03.02.2020  10:14

İtalya Ligi Serie A'nın 22. haftasında zirve yarışının içinde bulunan Inter, Udinese deplasmanına konuk oldu.

Dacia Arena'da oynanan karşılaşmayı Inter 2-0 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı ve ligde 3 maçlık beraberlik serisinin ardından 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 64 ve 71. dakikalarda Romelu Lukaku kaydetti.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 51'e yükselterek lider Juventus'u takibini sürdürdü. Udinese ise 24 puanda kaldı.

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