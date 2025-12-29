İSTANBUL 7°C / 5°C
Spor

Inter tek golle kazandı, liderliğini sürdürdü

Inter, Serie A'da Atalanta ile karşılaştığı maçı 1-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Milano ekibinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 00:46
İtalya Serie A'da Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 1-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 65. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Inter, 36 puanla 2025 yılını lider kapatmayı başardı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Atalanta, 22 puanda kaldı.

Inter, 4 Ocak'ta Bologna'yı ağırlayacak. Atalanta ise 3 Ocak'ta Roma'yı konuk edecek.

  • InterMilan
  • HakanÇalhanoğlu
  • SerieA

