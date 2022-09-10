Inter, Torino'yu tek golle geçti

Serie A'nın 6. haftasında Inter, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeledeyi Inter, 1-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek golü 89. dakikada Marcelo Brozovic kaydetti.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı. Torino'da Emirhan İlkhan ise 69. dakikada oyuna girdi.
Bu sonucun ardından Inter 12 puana yükseldi. Torino 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, Udinese deplasmanına gidecek. Torino sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.