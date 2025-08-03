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Spor

Inter transferde hedef değiştirdi! Yeni gözde Christopher Nkunku

İtalyan devi Inter Ademola Lookman transferinden umduğunu bulamamasının ardından hedef değiştirdi ve gündemine Christopher Nkunku'yu aldı.

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 09:41 - Güncelleme:
Inter transferde hedef değiştirdi! Yeni gözde Christopher Nkunku
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Atalanta'nın Lookman için 50 milyon euro talebini düşürmemesi sonrası Inter, Chelsea'nin Fransız yıldızı Christopher Nkunku'nun menajerleriyle görüşmelere başladı.

Inter, Atalanta'nın Ademola Lookman için yaptığı son teklifi geri çevirmesi üzerine Chelsea'nin kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Christopher Nkunku için yeniden temaslara başladı. İtalyan basınına göre Milano ekibi, Lookman için sunduğu 45 milyon euroluk teklif reddedilince Nkunku'nun temsilcileriyle ön görüşmelere başladı.

Inter'in Lookman'a ilgisi devam ediyor olsa da, Atalanta oyuncunun bonservisini 50 milyon euro olarak belirledi ve bu rakamda geri adım atmayı reddediyor. Nijeryalı forvetin Inter'e gitme isteği sürse de, Bergamo temsilcisi indirim yapmaya sıcak bakmıyor.

INTER'İN B PLANI NKUNKU

Chelsea forması giyen Christopher Nkunku, Inter'in Lookman için anlaşma sağlayamaması durumunda ilk alternatif konumunda. Calciomercato.com'un haberine göre, Inter yöneticileri Fransız futbolcunun menajerleriyle ilk teması kurdu.

Gazzetta dello Sport ise bu görüşmelerin doğruluğunu teyit ederken, Inter'in Nkunku'yu kadrosuna katma konusunda ciddi olduğunu belirtiyor.

Ancak Inter için bu transferin önünde bazı engeller var. Chelsea henüz oyuncu için resmi bir teklif almadı ve Nkunku'nun yıllık 6,5 milyon euro kazandığı göz önüne alındığında, bu maaş Serie A devi için önemli bir yük oluşturabilir. Buna karşılık Lookman'ın Inter ile yıllık 4,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya hazır olduğu bildiriliyor.

Fransız yıldız Nkunku, Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu durum, hem oyuncunun ayrılık ihtimalini artırıyor hem de Inter için fırsat yaratıyor. Yine de yüksek maaş beklentisi, bu transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor.

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