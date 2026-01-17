İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Inter, Udinese deplasmanından 3 puanla döndü

Inter, Serie A'nın 21. haftasında Udinese deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Lautaro Martinez'in golüyle kazanan Milano ekibi, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

17 Ocak 2026 Cumartesi 20:07
Inter, Udinese deplasmanından 3 puanla döndü
İtalya Serie A'nın 21. hafta maçında Inter, Udinese'ye konuk oldu.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter, 1-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Inter, ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 49 yaptı. Udinese, 26 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki maçında Inter, Pisa'yı konuk edecek. Udinese, Hellas Verona deplasmanına gidecek.

