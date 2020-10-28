Inter Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'e takıldı

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:16 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 00:16

İki takımın da pozisyon açısından beklentileri karşılayamadığı maçta Shakhtar Donetsk'in 1, Inter'in ise isabetli 4 şutu vardı.

İlk maçta Real Madrid'i mağlup eden Shakhtar, bu sonuçla puanını 4 yaparken; Inter ise Mönchengladbach'ın ardından 2. beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son 7 maçta galibiyet alamadı. [4 beraberlik, 3 mağlubiyet]

Grubun 3. haftasında Shakhtar Donetsk, evinde Mönchengladbach'ı konuk edecekken, Inter ise deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.