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Spor

Inter Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'e takıldı

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 2. maçında Inter, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık sonuçla puanlar paylaşıldı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:16 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 00:16
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İki takımın da pozisyon açısından beklentileri karşılayamadığı maçta Shakhtar Donetsk'in 1, Inter'in ise isabetli 4 şutu vardı.

İlk maçta Real Madrid'i mağlup eden Shakhtar, bu sonuçla puanını 4 yaparken; Inter ise Mönchengladbach'ın ardından 2. beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son 7 maçta galibiyet alamadı. [4 beraberlik, 3 mağlubiyet]

Grubun 3. haftasında Shakhtar Donetsk, evinde Mönchengladbach'ı konuk edecekken, Inter ise deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.

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