Inter uzatmalarda kaybetti

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Bologna ile Inter karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna 1-0'lık skorla kazandı.

Bologna'ya galibiyeti getiren golü 90+4. dakikad Riccardo Orsolini kaydetti.

Bologna'da teknik direktör Vincenzo Italiano, 57. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Ligde 7 hafta sonra kaybeden Inter, 71 puanda kaldı ve 2. sıradaki Napoli ile 3 puanlık avantajını kaybetti, puanlar eşitlendi. Bologna ise puanını 60 yaptı.

Inter, gelecek hafta Roma'yı ağırlayacak. Bologna ise Udinese deplasmanına gidecek.