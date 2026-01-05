İSTANBUL 16°C / 10°C
Inter ve Al-Hilal anlaştı! Joao Cancelo Barcelona'dan haber bekliyor

İtalyan ekibi Inter, Al-Hilal forması giyen Portekizli futbolcu Joao Cancelo için kulübüyle anlaşma sağladı. Ancak oyuncu daha önce formasını giydiği Barcelona'dan öncelik verdi.

5 Ocak 2026 Pazartesi 17:44
Inter, Al Hilal forması giyen Joao Cancelo transferinde önemli mesafe kat etti.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Portekizli futbolcunun transferi için Al Hilal ile anlaşma sağladı.

ÖNCELİĞİ BARCELONA

Cancelo ise önceliğini daha önce de forma giydiği Barcelona'ya verdi. Barcelona'nın transferine ilgi gösterdiği Cancelo, Katalan ekibinin transfer için somut adım atmasını bekliyor.

KESİN KARARINI VERECEK

Barcelona'dan hamle bekleyen Cancelo, Inter ve Al Hilal'den süre istedi. 31 yaşındaki futbolcu, transfer için kesin kararını 1-2 gün içerisinde verecek.

Deneyimli oyuncu istediği süre sonunda Inter'e gitmeye karar verirse; Al Hilal, Inter ile anlaşması gereği transfer anlaşmasına Francesco Acerbi veya Stefan de Vrij'den birini de dahil edecek.

SEZON PERFORMANSI

Al Hilal'de bu sezon 6 maçta süre bulan Joao Cancelo, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

