İnter ve Juventus, Maldini'nin peşinde!

Milan efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini için dikkat çeken bir iddia geldi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Inter ve Juventus, Milan efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini'yi transfer etmek istiyor.

KISA SÜRE İÇİNDE TEKLİF

İki kulüp, 23 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde Monza'nın kapısını çalacak.

Bununla birlikte aynı haberde Milan'ın oyuncunun sözleşmesine özel madde koydurduğu belirtildi.

MILAN'IN SATIN ALMA ÖNCELİĞİ

Monza'nın Milan'dan bedelsiz kadrosuna kattığı Mancini'nin sözleşmesinde bir sonraki satıştan yüzde 50 pay var. Ayrıca Mancini'ye gelen harhangi bir teklifte satın alma önceliği de Milan'da bulunuyor.