25 Haziran 2020 Perşembe 00:08 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 00:08

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Inter ile Sassuolo karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Sassuolo, 4. dakikada Caputo'nun golüyle öne geçti. Inter, 41'de Lukaku'nun penaltı golüyle skoru eşitledi. Biraghi, 45+1. dakikada Inter'i öne geçiren golü attı.

Çok çekişmeli geçen maçın 81. dakikada Sassuolo, Berardi'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Inter, 86. dakikada Borja Valero ile bir kez daha öne geçti ancak Sassuolo pes etmedi. 89. dakikada Giangiacomo Magnani maça eşitliği getirdi.

Inter'de Milan Skriniar, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Sassuolo forması giyen Türk milli sağ bek Mert Müldür, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 58 yaptı ve Juventus'un 8 puan gerisine düştü. Sassuolo ise 33 puana yükseldi.

Inter, bir sonraki maçında Parma'ya konuk olacak. Sassuolo ise Verona'yı konuk edecek.