23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
  • Inter yine puan kaybetti! Fiorentina deplasmanda durdurdu
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Inter, erken bulduğu gole rağmen Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Lider ekip son haftalardaki puan kayıplarını sürdürürken, Fiorentina yenilmezlik serisini devam ettirdi.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 00:52
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Inter'i öne geçiren golü henüz 40. saniyede Francesco Esposito kaydetti.

Cher Ndour, 77. dakikada skora dengeyi getirdi. 2024 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen Ndour, bu sezon Fiorentina formasıyla 5. golünü kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU 69 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

INTER CEPTEN YEMEYE DEVAM EDİYOR

Ligdeki son 3 maçını kazanamayan lider Inter, 69 puanda kaldı ve zirvedeki kredisi 6 puana indi.

FIORENTINA 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Son 3 maçında yenilmeyen Fiorentina ise puanını 29'a çıkardı ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 2 puana yükseltti.

Inter, milli aradan sonra 5. sıradaki Roma'yı konuk edecek. Fiorentina ise küme düşme hattındaki Hellas Verona ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
