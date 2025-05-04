İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2025 Pazar / 7 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter zirve takibini sürdürdü

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Inter, Hellas Verona'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Inter, 1-0 kazandı. Maçın tek golünü dakika 9'da penaltıdan Kristjan Asslani kaydetti.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 00:19 - Güncelleme:
Inter zirve takibini sürdürdü
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Inter, Hellas Verona'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Inter, 1-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü dakika 9'da penaltıdan Kristjan Asslani kaydetti.

Inter bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra galip geldi.

Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, 1 maçlık men cezası nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Simone Inzaghi'nin ekibi Inter, bu galibiyetin ardından puanını 74 yaparak lider Napoli ile puan farkını 3'e indirdi. Hellas Verona, 32 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Torino deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Lecce'yi konuk edecek.

  • Inter Hellas Verona
  • Serie A
  • Giuseppe Meazza Stadyumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.