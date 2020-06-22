Inter, zirve takibini sürdürüyor

22 Haziran 2020 Pazartesi 00:51 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 00:51

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Inter sahasında Sampdoria'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Inter 2-1 kazanarak üç puana uzandı.

Mücadelenin 10. dakikasında Lukaku takımını öne geçirirken 33. dakikada Lautaro Martinez farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı Inter'in 2-0 üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sampdoria 52. dakikada Thorsby'nin golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda iki takımda oyuncu değişikliklerine giderek skor üretmeye çalıştıysa da başarılı olamadı ve Inter sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Inter 57 puana ulaşarak gerisinde kaldığı zirve yarışının içinde kalmaya çalıştı. Sampdoria ise 26 puanda kalarak düşme korkusunu hissetmeye devam etti.