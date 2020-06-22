İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
Spor

Inter, zirve takibini sürdürüyor

İtalya Serie A'nın 25. hafta maçında Inter, sahasında Sampdoria'yı 2-1 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 00:51 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 00:51
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Inter sahasında Sampdoria'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Inter 2-1 kazanarak üç puana uzandı.

Mücadelenin 10. dakikasında Lukaku takımını öne geçirirken 33. dakikada Lautaro Martinez farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı Inter'in 2-0 üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sampdoria 52. dakikada Thorsby'nin golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda iki takımda oyuncu değişikliklerine giderek skor üretmeye çalıştıysa da başarılı olamadı ve Inter sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Inter 57 puana ulaşarak gerisinde kaldığı zirve yarışının içinde kalmaya çalıştı. Sampdoria ise 26 puanda kalarak düşme korkusunu hissetmeye devam etti.

MSB'de Babalar Günü'ne özel anlamlı video

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.