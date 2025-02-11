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Spor

Inter zirve yolunda hata yapmadı

İtalya Serie A'nın 24. hafta maçında Inter, Fiorentina'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 01:33 - Güncelleme:
Inter zirve yolunda hata yapmadı
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İtalya Serie A'nın 24. hafta maçında Inter, Fiorentina'yı konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Inter'e galibiyet golleri dakika 28'de Marin Pongracic'in kendi kalesine attığı golle ve 52'de Marko Arnautovic'in golüyle geldi. Fiorentina'nın tek golünü ise 44. dakikada Mandragora penaltıdan kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 46. dakikada oyundan alındı.

Inter, bu galibiyetin ardından puanını 54 yaptı. Fiorentina, 42 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Juventus deplasmanına gidecek. Fiorentina, Como'yu konuk edecek.

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