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Spor

Inter'de ayın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu

Inter, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ayın oyuncusunun Hakan Çalhanoğlu olduğunu duyurdu.

5 Aralık 2024 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Inter'de ayın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu
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Inter taraftarları tarafından belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi Hakan Çalhanoğlu oldu.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklama milli futbolcunun kasım ayının en iyi oyuncusu ödülünü kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Arsenal ve Napoli'ye karşı oynanan maçlarda parlayan Hakan Çalhanoğlu için oldukça olumlu bir ay oldu. San Siro'da Arsenal'a karşı belirleyeci oldu. Napoli maçında uzaktan attığı gol şaheseriydi." ifadeleri yer aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KASIM AYI PERFORMANSI

Inter, kasım ayında Serie A'da Venezia, Napoli ve Verona'yla karşılaştı.

Simone Inzaghi'nin ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal ve Leipzig'le karşı karşıya geldi.

Hakan Çalhanoğlu bu maçlarda iki gol kaydetti. Milli futbolcu Verona maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

İşte Inter'in paylaşımı:

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