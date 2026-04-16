16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
  • Inter'de Cristian Chivu için yeni sözleşme yolda
Spor

Inter'de Cristian Chivu için yeni sözleşme yolda

İtalyan ekibi Inter, teknik direktör Cristian Chivu ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 09:44
Inter'de Cristian Chivu için yeni sözleşme yolda
İtalya Serie A ekibi Inter, teknik direktör Cristian Chivu'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kulüp yönetimi, Rumen teknik adamın ilk sezon performansından oldukça memnun.

Mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden Chivu için yeni plan, kontratın 2028 yılına kadar uzatılması yönünde şekillendi. Görüşmelerin bu doğrultuda sürdüğü belirtildi.

Yeni anlaşmada ayrıca bir yıl daha uzatma opsiyonunun da yer alacağı ifade edilirken, Chivu'nun maaşında önemli bir artış yapılacağı aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sakarya'da korku dolu saatler: Film gibi çatışma anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
