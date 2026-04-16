Inter'de Cristian Chivu için yeni sözleşme yolda

İtalya Serie A ekibi Inter, teknik direktör Cristian Chivu'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kulüp yönetimi, Rumen teknik adamın ilk sezon performansından oldukça memnun.

Mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden Chivu için yeni plan, kontratın 2028 yılına kadar uzatılması yönünde şekillendi. Görüşmelerin bu doğrultuda sürdüğü belirtildi.

Yeni anlaşmada ayrıca bir yıl daha uzatma opsiyonunun da yer alacağı ifade edilirken, Chivu'nun maaşında önemli bir artış yapılacağı aktarıldı.