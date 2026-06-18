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Spor

Inter'de Cristian Chivu ile yola devam

Inter, teknik direktör Cristian Chivu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı. Rumen çalıştırıcı, mavi-siyahlılarla geçen sezon Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 23:19 - Güncelleme:
Inter'de Cristian Chivu ile yola devam
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İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, teknik direktör Cristian Chivu'nun kontratını 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Kulüp, söz konusu gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Cristian Chivu yönetimindeki Inter, 2025-26 sezonunda Serie A'yı 87 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Mavi-siyahlılar, aynı sezonda İtalya Kupası'nı da kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda turnuvaya veda etti. Inter, İtalya Süper Kupası'nda ise yarı final aşamasında elendi.

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