Inter'de Cristian Chivu ile yola devam

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, teknik direktör Cristian Chivu'nun kontratını 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Kulüp, söz konusu gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Cristian Chivu yönetimindeki Inter, 2025-26 sezonunda Serie A'yı 87 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Mavi-siyahlılar, aynı sezonda İtalya Kupası'nı da kazanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda turnuvaya veda etti. Inter, İtalya Süper Kupası'nda ise yarı final aşamasında elendi.