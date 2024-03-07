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Spor

Inter'de Hakan Çalhanoğlu belirsizliği

Inter'de sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Hakan Çalhanoğlu'nda belirsizlik sürüyor. Takımla çalışmalara yeni başlayan milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid rövanşına yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

7 Mart 2024 Perşembe 19:57 - Güncelleme:
Inter'de Hakan Çalhanoğlu belirsizliği
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Inter'de sakatlığı geçen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili belirsizlik yaşanıyor.

İLK 11'DE YER ALMAYABİLİR

Milli futbolcu, Bologna ile oynanacak karşılaşma öncesi tamamen iyileşti. Ancak teknik direktör Simone Inzaghi, sakatlıktan yeni çıkan başarılı futbolcuyu doğrudan ilk 11'de kullanmayabilir.

BOLOGNA'DAN SONRA ATLETICO

Bologna maçının ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile rövanş karşılaşmasına çıkacak Inter'de, Inzaghi bu karşılaşmayı da düşünerek Hakan'a Bologna karşılaşmasında sonradan süre verebilir.

HAKAN'IN PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna karşılaşmasında ilk 11'de olup olmayacağına cuma ve cumartesi günü yapılacak toplantıların ardından karar verilecek.

Inter'de bu sezon 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

Inter, İtalya Serie A'da cumartesi günü Bologna deplasmanına gidecek. Simone Inzaghi'nin ekibi, Bologna maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü İspanya'da Atletico Madrid ile karşılaşacak.

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