Inter'de Hakan Çalhanoğlu endişesi

İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli maçında sakatlandığı belirtildi.

Napoli ile oynanan Serie A karşılaşmasının ikinci yarısında baldır bölgesinde ağrı hisseden Hakan, teknik direktör Chivu'nun kararıyla oyundan alındı ve yerine Sucic dahil oldu.

İlk tıbbi değerlendirmenin, baldır kasında zorlanma (muscle fatigue) yönünde olduğu ve ciddi bir tablo beklenmediği aktarıldı. Ancak sakatlığın hassas bir bölgede olması nedeniyle kulüp temkinli davranıyor.

Yıldız futbolcunun durumunun netleşmesi için 13 Ocak'ta detaylı MR ve görüntüleme testlerinden geçeceği belirtildi.