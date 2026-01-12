İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1194
  • EURO
    50,3725
  • ALTIN
    6379.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter'de Hakan Çalhanoğlu endişesi

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Napoli maçında baldır bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle oyundan alınmıştı. Yıldız futbolcunun durumunun 13 Ocak'ta yapılacak MR ve detaylı tetkiklerin ardından netleşeceği belirtildi.

HABER MERKEZİ12 Ocak 2026 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Inter'de Hakan Çalhanoğlu endişesi
ABONE OL

İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli maçında sakatlandığı belirtildi.

Napoli ile oynanan Serie A karşılaşmasının ikinci yarısında baldır bölgesinde ağrı hisseden Hakan, teknik direktör Chivu'nun kararıyla oyundan alındı ve yerine Sucic dahil oldu.

İlk tıbbi değerlendirmenin, baldır kasında zorlanma (muscle fatigue) yönünde olduğu ve ciddi bir tablo beklenmediği aktarıldı. Ancak sakatlığın hassas bir bölgede olması nedeniyle kulüp temkinli davranıyor.

Yıldız futbolcunun durumunun netleşmesi için 13 Ocak'ta detaylı MR ve görüntüleme testlerinden geçeceği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.