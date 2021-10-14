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Spor

Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi! Lazio maçı öncesi...

Inter'in yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu Letonya ile oynanan milli maçta ayak bileğinden sakatlandı. İtalyanların duyurduğu gelişme sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun Lazio maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Star.com.tr14 Ekim 2021 Perşembe 10:15 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:15
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İtalya Serie A kulübü Inter'de Hakan Çalhanoğlu şoku yaşanıyor. Sezon başında ezeli rakip Milan'dan transfer edilen ve sezona iyi başlayan milli futbolcu daha sonraki haftalarda düşüşe geçmişti. Milli takımda son olarak oynanan Letonya maçında forma giyen oyuncunun sakatlandığı belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU LAZIO MAÇINDA YOK

İtalya basınından Sky Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu ayak bileği rahatsızlığıyla milli takımdan döndü ve cumartesi günü oynanacak Lazio maçında yüksek ihtimalle forma giyemeyecek. İtalyanların aktardığı bilgide Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi Hakan'ı riske etmeyecek.

INZAGHI, HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ALTERNATİF DÜŞÜNÜYORDU

İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu için, sezona harika bir başlangıç yaptıktan sonra son maçlarda kendini tekrar edemediğini ve formayı kaptırdığını belirtmişti. Corriere della Sera'ya göre Inter'de oynayan milli yıldız için teknik direktör Inzaghi'nin yerine alternatif düşündüğü ve o bölgede Vecino'yu tercih ettiğini yazmıştı. Ayak bileğinden sakatlanan Hakan'ın Lazio maçında yerine Vecino'nun oynaması bekleniyor.

Star.com.tr

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