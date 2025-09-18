İSTANBUL 24°C / 16°C
  • Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram'ın gecesi
Spor

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram'ın gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya gelen Inter, Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram'ın yıldızlaştığı maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

18 Eylül 2025 Perşembe 01:39
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalyan ekibi Inter, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram maça damga vurdu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 42. ve 47. dakikada Marcus Thuram kaydetti. İki kornerde golü atan Thuram'a asistleri Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Bu galibiyetin ardından Inter, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Ajax, Marsilya'ya konuk olacak. Inter, Slavia Prag'ı ağırlayacak.

