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Spor

Inter'de hedef Joshua Zirkzee

Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'a alternatif bir forvet arayışında olan Inter'in, Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber Merkezi14 Mayıs 2025 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Inter'de hedef Joshua Zirkzee
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Manchester United'ın geçtiğimiz yaz Bologna'dan kadrosuna kattığı ve beklentileri karşılayamayan Joshua Zirkzee, Inter'in radarına girdi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, yeni sezonda Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'a alternatif olarak bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.

İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden birinin Manchester United'dan Joshua Zirkzee olduğu yazıldı.

Manchester United'da bu sezon 48 maçta süre bulan Hollandalı Zirkzee, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Manchester United ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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