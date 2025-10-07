İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Inter'de hedef Noah Atubolu

Almanya U21 Milli Takımı'nın kalecisi Noah Atubolu, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. İtalyan basının haberine göre oyuncu ile Inter ilgileniyor.

HABER MERKEZİ7 Ekim 2025 Salı 01:21 - Güncelleme:
Almanya U21 Milli Takımı'nın kalecisi Noah Atubolu, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Sky Sport'un haberine göre Freiburg forması giyen 23 yaşındaki eldiven için İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Inter, transfer görüşmeleri planlıyor.

BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLER VAR

Yalnızca Inter değil, Bundesliga'dan da önemli kulüpler Atubolu'nun durumunu yakından takip ediyor. Başta Eintracht Frankfurt olmak üzere birçok takım, genç kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

SON 5 PENALTIYI KURTARDI

1.90 metre boyundaki genç kaleci, Freiburg ile çıktığı 84 resmi maçta 29 kez kalesini gole kapatarak güven verdi. Özellikle penaltı kurtarışlarıyla dikkat çeken Atubolu, son beş penaltının tamamını kurtararak büyük bir başarıya imza attı.

Yükselen performansıyla transfer döneminin gözde isimlerinden biri olmaya aday olan Atubolu için ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

  • Noah Atubolu
  • Almanya U21
  • Inter

