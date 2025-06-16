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Spor

Inter'de hedef Rasmus Hojlund

Cristian Chivu ile yeni sezona hazırlanan Inter, Manchester United'dan Rasmus Hojlund'u kadrosuna katmak istiyor. Transferin maliyeti nedeniyle iki takım çözüm arıyor.

Haber Merkezi16 Haziran 2025 Pazartesi 01:43 - Güncelleme:
Inter'de hedef Rasmus Hojlund
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Simone Inzaghi'nin ardından Inter'de Cristian Chivu dönemi resmen başladı.

İtalyan devinde yeni sezonun kadro planlaması devam ederken forvet hattına yeni bir ismin dahil edilmesi gündemde.

Manchester United'a yüksek bir bonservis bedeli ve büyük umutlarla gelen ancak istediğini bulamayan Rasmus Hojlund, Inter'in transferdeki ilk hedefi.

MANU BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Inter'in Danimarkalı golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi. Yeni bir forvet transferi planlayan Manchester United ise Hojlund'u bonservisiyle göndermeyi hedefliyor.

Manchester United, Hojlund için 45 milyon euro talep ediyor. Genç golcünün 2030'a kadar kontratı bulunurken kulüpte geçirdiği iki sezondan mutlu olmadığı belirtildi.

Hojlund, Atalanta'dan yaklaşık 80 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a imza atmıştı. Geride kalan sezonda Manchester United formasıyla 52 maça çıkan Hojlund, 10 gol ve 4 asist kaydetti.

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