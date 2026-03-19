İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3271
  • EURO
    51,0155
  • ALTIN
    6531.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter'de kaleci hedefi Vicario

Yaz transfer döneminde kadrosuna kaleci takviyesi gerçekleştirmeyi planlayan Inter, Tottenham'ın yıldız file bekçisi Guglielmo Vicario'yu gündemine aldı.

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 18:00
ABONE OL

Inter, yaz transfer döneminde kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, kaleci hedefi için ana hedefini Tottenham'dan Guglielmo Vicario olarak belirledi.

Inter, Tottenham'a transferinden önce de gündeme gelen Guglielmo Vicario'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan file bekçisi de İtalya'ya dönmeye ve Inter'e transfer olmaya sıcak bakıyor.

Tottenham ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki Vicario'nun, güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor.

KALECİ PLANLARI

Öte yandan Inter'de 37 yaşındaki Yann Sommer'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalyan ekibinin deneyimli eldiven ile yola devam etmesi beklenmiyor ancak diğer kaleci Josep Martinez için iyi bir teklif gelmesi durumunda Sommer de Inter'de yedek kaleci olarak kalabilir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.