Inter'de kaleci hedefi Vicario

Inter, yaz transfer döneminde kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, kaleci hedefi için ana hedefini Tottenham'dan Guglielmo Vicario olarak belirledi.

Inter, Tottenham'a transferinden önce de gündeme gelen Guglielmo Vicario'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan file bekçisi de İtalya'ya dönmeye ve Inter'e transfer olmaya sıcak bakıyor.

Tottenham ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki Vicario'nun, güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor.

KALECİ PLANLARI

Öte yandan Inter'de 37 yaşındaki Yann Sommer'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalyan ekibinin deneyimli eldiven ile yola devam etmesi beklenmiyor ancak diğer kaleci Josep Martinez için iyi bir teklif gelmesi durumunda Sommer de Inter'de yedek kaleci olarak kalabilir.