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Spor

Inter'de kriz çözüldü: Lautaro ile Hakan Çalhanoğlu barıştı!

Kulüpler Dünya Kupası'ndaki sert açıklamalarıyla Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldığı iddia edilen Lautaro Martinez, gerilimin sona erdiğini sosyal medya paylaşımıyla gösterdi. Milli futbolcu, Inter'in kampına katıldı ve Lautaro ile birlikte poz verdi.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Inter'de kriz çözüldü: Lautaro ile Hakan Çalhanoğlu barıştı!
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Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter'in elenmesinin ardından takımın birinci kaptanı Lautaro Martinez sert konuşmuştu.

Arjantinli golcü, 2-0 kaybedilen Fluminense maçının ardından, Hakan Çalhanoğlu'nu kastederek, "Hoşuma gitmeyen şeyler söylüyorum ve bu sebeple bir kaptan olarak açık bir mesaj veriyorum. Kalmak istemeyen hemen Inter'den ayrılsın. Inter için savaşacak, burada gerçekten kalmak isteyenlere ihtiyacımız var. Giydiğimiz formanın önemini bilmek zorundayız." demişti.

Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Amerika'dan ayrılıp İstanbul'a gelmiş ve adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından geçen sürede kaptanlar Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu arasındaki gerilim sona erdi. Milli futbolcu, Inter'in hazırlık kampına katıldı.

Lautaro Martinez, bir sorun olmadığını göstermek adına sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı.

İşte o fotoğraf:

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