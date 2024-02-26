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Spor

Inter'de Lautaro Martinez krizi! 2 milyon euro daha istiyor

Inter, yıldız forveti Lautaro Martinez'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İtalyan ekibi, 8 milyon euro teklif ederken golcü oyuncu 10 milyon euro istiyor.

26 Şubat 2024 Pazartesi 20:15 - Güncelleme:
Inter'de Lautaro Martinez krizi! 2 milyon euro daha istiyor
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Inter, Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter'in Martinez'e yeni sözleşmesi için yıllık 8 milyon euro'luk teklif sunduğu belirtildi. Arjantinli golcünün ise net talebinin 10 milyon euro olduğu aktarıldı.

Tarafların sözleşmesinin süresi konusunda ise mutabık olduğu ve olası anlaşma durumunda golcü futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatılacağı ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcunun Inter ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2018 yılından bu yana Inter forması Lautaro Martinez, İtalyan temsilcisinde 271 maçta 127 gol, 41 asistlik performans ortaya koydu.

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