Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Macaristan'a karşı 3-1'lik skorun iyi olduğunu ama henüz bir şeyin bitmediğini söyledi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, evinde karşı karşıya geldiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Kaptan Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önemli bir maç oynadıklarını söyleyen Çalhanloğlu, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun zaman sonra İstanbul'da oynadığımız için çok mutluyuz. Tüm taraftarlara teşekkür ederim. Biz de onlara galibiyet hediye etmek istedik. Bunu başardık. 3-1 iyi bir skor ama henüz bir şey bitmedi. Önümüzdeki maç çok önemli. Şimdi çok iyi dinlenmemiz gerekiyor. 72 saat dinlenmek için az bir süre. Önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.

Real Madrid'de forma giyen genç futbolcu Arda Güler ile ilgili de konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Arda çok önemli bir oyuncu. Çok sevdiğim bir kardeşim. Tabii ki isterim, bize gelsin, oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Onun durumu nasıl, bilmiyorum. Çok fazla karışmak istemiyorum. Çünkü sonuçta kendisi bilir. Önerim daha fazlası oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir" şeklinde konuştu.

Genç futbolcularla kardeş gibi olduklarını belirten Hakan Çalhanoğlu, "Her geleni kucaklamaya çalışıyoruz, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Deniz'i tebrik ediyorum, ilk maçına çıktı. Bize ilerleyen zamanlarda çok yardımcı olacak. Çok sevdiğim, kaliteli bir forvet. Aynı zamanda Oğuz Aydın müthiş maç sergiledi, parantez açmak gerekiyor. Onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar da sahada gösterdiler" ifadelerini kullandı.

"BUNU BAŞARDIKTAN SONRA DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE ODAKLANACAĞIZ"

Hedeflerinin FIFA Dünya Kupası olduğunu ama öncelikle Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmak istediklerini vurgulayan Kaptan Çalhanoğlu, "Oraya daha odaklanmadık. Kafamızın bir kenarında var. Şu anki maçlar bizim için daha önemli. Çünkü A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra Dünya Kupası elemelerine odaklanacağız. Daha zamanımız var" dedi.

Hakan Çalhanoğlu son olarak kamp ortamının iyi olduğunu belirterek, "Biz kampta olduğumuz zaman güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Daha fazla yaptığımız şeyler var ama tabii ki maça bakarak dikkat ediyoruz. Çünkü görüntüler çıkıyor bunun da farkındayız. Biz daha çok zevk almaya çalışıyoruz. Sonuçta bizde insanız. Uzun zaman sonra bir araya geldiğimiz zaman mutlu olmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.