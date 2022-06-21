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Spor

Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi ile yeni sözleşme imzalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi ile yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

AA21 Haziran 2022 Salı 19:59 - Güncelleme:
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Inzaghi'nin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Inter Kulübü, 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini yenilemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Inzaghi, geçen yıl geldiği Inter'de 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermiş, Serie A'da ise şampiyonluğu son haftalara kadar kovalamış ancak rakibi Milan'a kaptırarak ikinci olmuştu.

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