İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2025 Çarşamba / 2 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1573
  • EURO
    36,6404
  • ALTIN
    2966.83
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter'de transfer için onay bekleniyor

Hücum hattına takviye arayışında olan Inter'de kulüp yönetiminin onayı bekleniyor.

1 Ocak 2025 Çarşamba 13:56 - Güncelleme:
Inter'de transfer için onay bekleniyor
ABONE OL

Inter'in ara transfer döneminde hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenmezken, teknik direktör Simone Inzaghi'nin bir takviye talebinde bulunduğu öğrenildi.

Transferleri gerçekleşmesi için kulüp hissedarlarından Oaktree'nin de onayı gerekiyor.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDILAR

Yaz transfer döneminde yalnızca yedek kaleci Josep Martinez, genç oyuncu Palacios ve serbest statüden transfer edilen Zielinski ile Taremi'yi kadrosuna katan Inter, bu transferlerle rakipleri kadar güçlenemedi. Özellikle İranlı golcü Mehdi Taremi'nin beklentilerin altında kalması, Inzaghi'yi hücum hattında endişelendiren başlıca sorun oldu.

KADROYA GÜVEN VERECEK BİR SANTRFOR ARANIYOR

Takımda yedek golcüler arasında bulunan Arnautovic ve Correa'nın da beklentileri karşılayamaması, Marcus Thuram ve Lautaro Martinez'in yoğun bir sezon boyunca tek başlarına yükü taşıyabileceği konusunda şüpheler doğuruyor. İnzaghi, özellikle Haziran ayında ABD'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın da dahil olduğu uzun bir sezon öncesi, kadrosuna güvenebileceği bir forvet eklemek istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.