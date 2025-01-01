Inter'de transfer için onay bekleniyor

Inter'in ara transfer döneminde hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenmezken, teknik direktör Simone Inzaghi'nin bir takviye talebinde bulunduğu öğrenildi.

Transferleri gerçekleşmesi için kulüp hissedarlarından Oaktree'nin de onayı gerekiyor.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDILAR

Yaz transfer döneminde yalnızca yedek kaleci Josep Martinez, genç oyuncu Palacios ve serbest statüden transfer edilen Zielinski ile Taremi'yi kadrosuna katan Inter, bu transferlerle rakipleri kadar güçlenemedi. Özellikle İranlı golcü Mehdi Taremi'nin beklentilerin altında kalması, Inzaghi'yi hücum hattında endişelendiren başlıca sorun oldu.

KADROYA GÜVEN VERECEK BİR SANTRFOR ARANIYOR

Takımda yedek golcüler arasında bulunan Arnautovic ve Correa'nın da beklentileri karşılayamaması, Marcus Thuram ve Lautaro Martinez'in yoğun bir sezon boyunca tek başlarına yükü taşıyabileceği konusunda şüpheler doğuruyor. İnzaghi, özellikle Haziran ayında ABD'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın da dahil olduğu uzun bir sezon öncesi, kadrosuna güvenebileceği bir forvet eklemek istiyor.